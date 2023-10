Asimmetrica e partecipativa La nuova cyberwar in Medio Oriente secondo Iezzi

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’attacco di Hamas contro Israele è un altro passo verso la piena adozione dellanei teatri di guerra, poiché sta utilizzando gli stessi precetti della guerra ibrida già visti applicati nel corso del conflitto russo-ucraino, ma con alcune differenze. La digitalizzazione conferisce a chiunque disponga di una connessione a internet di partecipare al conflitto: siamo di fatto in una click war, che dal pc di casa permette di operare sul teatro del conflitto causando distruzione e morte e accompagnando gli attacchi via terra e dal cielo. Anonymous Sudan, a quanto sembra un collettivo arabo che già negli scorsi giorni aveva rivendicato l’offensiva informatica al sistema portuale israeliano, al momento dell’assalto ha agito lanciando attacchi informatici DDoS contro il sistema di allerta israeliano, utilizzato per avvertire i cittadini delle minacce incombenti. ...