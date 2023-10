Ascolti tv | i dati di domenica 8 ottobre 2023

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Bene la fiction Cuori 2 Nella serata di ieri,, su Rai1 la fiction Cuori 2 ha conquistato 2.876.000 spettatori per il 18% di share. Su Canale 5 Caduta Libera – I Migliori registra 1.521.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 TG2 Post Speciale ottiene 566.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 FBI Most Wanted si ferma a 1.004.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 il ritorno di Report conquista ben 2.061.000 spettatori con l’11.4% (Report Plus: %). Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato visto da 709.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 In Onda ha interessato 449.000 spettatori con il 2.7%. L'articolo proviene da 361 Magazine.