Ascolti tv e dati Auditel 8 ottobre | Cuori davanti a Report e Caduta Libera | Del Debbio dietro al GP del Qatar

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata dell'8 ottobre: vince Cuori 2. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ...Male la prima serata della domenica,bassi per tutti: l'8 ottobre si salva solo Report su Rai 3. Ecco i...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 7 ottobre: Tu Sì Que Vales su Canale 5 vince ancora la prima serata Virgilio Notizie

Ascolti tv giovedì 5 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 2 e il Grande Fratello Fanpage.it

I dati auditel del pomeriggio di ieri, 8 ottobre: chi ha vinto tra Mara Venier e Maria De Filippi Una nuova sfida in ascolti si è svolta nel pomeriggio ...Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account ...