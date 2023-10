Artigiano in Fiera | viaggio tra creatori di bellezza e bontà

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Chi, invece, non si è mai registrato adin, potrà scaricare il suo pass gratuito sul sitoin.it in pochi e semplici clic. . . 9 ottobre 2023

'Creatori di bellezza e di bontà' è il tema che accompagnerà l'edizione 2023, la 27ma, di 'in', la manifestazione dedicata agli artigiani di tutto il mondo. Quest'anno, dal 2 al 10 dicembre, saranno otto i padiglioni allestiti a Fieramilano a Rho che ospiteranno le ...

"Artigiano in Fiera 2023" offre un'esperienza unica: 8 padiglioni con eccellenze italiane e internazionali, un tema che celebra la creatività e l'ingresso gratuito. Scopri di più sul sito artigianoinf ...'Creatori di bellezza e di bontà' è il tema che accompagnerà l'edizione 2023, la 27ma, di 'Artigiano in Fiera', la manifestazione dedicata agli artigiani di tutto il mondo. (ANSA) ...