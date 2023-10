Arsenal | pronto un maxi scambio per Osimhen

Commenta per primo In Inghilterra sono sicuri, l'a tutto per Victor Osimhen : stando al Daily Express , i Gunners sono disposti a offrire al Napoli Gabriel Jesus come contropartita per l'attaccante nigeriano.Guendouzi è giovane ma ha già esperienze importanti cone Marsiglia. E'per situazioni diverse rispetto alla nostra', le sue parole a DAZN .

NAPOLI, L'ARSENAL È PRONTO A CEDERE GABRIEL JESUS PER ARRIVARE A OSIMHEN - Sportmediaset Sport Mediaset

DALL'INGHILTERRA - Arsenal pronto a cedere Gabriel Jesus per ... Napoli Magazine

Continuano le vicende legate a Victor Osimhen, che potrebbe salutare Napoli già da gennaio. Stando a quanto arriva dall’Inghilterra, l’Arsenal sarebbe pronto a offrire Gabriel Jesus Gabriel Jesus, ...Dall’Inghilterra rimbalzano voci che vorrebbero Osimhen nel mirino dell’Arsenal: i Gunners sembrano pronti a compiere un grande sacrificio.