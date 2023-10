Arrestato dai Carabinieri l’omicida di Ramirez Seipo Joel

Leggi su lortica

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Alle prime luci dell’alba di domenica 1° Ottobre 2023 nel Comune di Terranuova Bracciolini, è accesa una rissa in cui rimaneva ucciso. https://www.lortica.it/wp-content/uploads/2023/10/Omicidio-El-Angel-Vip.mp4 Durante la notte, prima del fatto, erano presenti numerose persone anche per l’esibizione di un cantante dominicano; quando, per motivi in corso di accertamento, è iniziato un acceso confronto tra alcune donne e poi l’intervento di un gruppo di uomini. Le accese discussioni si trasformano ben presto in scontri fisici tra due fazioni: quella “locale” e quella proveniente da fuori regione. La rissa si è sviluppata in più punti: all’interno, sulla strada che costeggia l’ingresso principale e sulla parte posteriore della sala da ballo, dove sono ubicate le uscite d’emergenza. Proprio qui, nelle ultime fasi ...