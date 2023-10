Arrestati Minorenni Tunisini per Rapina e Aggressione a Venditore di Kebab

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'Aquila - Duesono statidalla Squadra Mobile di L’Aquila peraggravata in concorso e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila, su richiesta della Procura per idi L’Aquila. Uno dei, nato nel 2006, è stato sottoposto alla misura cautelare del carcere, mentre l'altro, nato nel 2007, è stato collocato in comunità. I due minori, insieme a due complici (uno dei quali è maggiorenne ed è stato identificato, mentre l'altro è in corso di identificazione), sono stati coinvolti in una violentaai danni del titolare di un negozio dinel centro cittadino lo ...

Hanno cercato di rubarle la borsa, poi l'hanno buttata a terra ed infine spogliata nel tentativo di stuprarla. Due, di 13 e 15 anni, entrambi di origine tunisina, sono statiper aver aggredito una ragazza di 23 anni, alle 3 di notte di sabato scorso, mentre stava tornando a casa, nel pieno ...... uno del 2006 e l'altro del 2007, domiciliati in città in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di L'Aquila su richiesta della Procura della Repubblica per idi L'Aquila ...

Due minorenni stranieri arrestati con l'accusa di violenza sessuale a ... Bologna in diretta

Due minori arrestati con l'accusa violenza sessuale a Bologna Agenzia ANSA

Una ragazza è stata vittima, alle 3 di notte, di un tentato stupro da parte di un 15enne e un 17enne, entrambi tunisini, ospitati da una struttura per minori non accompagnati ...L’AQUILA – Nella giornata di sabato sono stati tratti in arresto dalla Squadra Mobile di L’Aquila, per rapina aggravata in concorso e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti, due minorenni, e ...