Armato di bastone chiodato aggredisce i passanti | ubriaco semina il panico a Latina

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– Nei giorni scorsi la volante del Commissariato di P.S. di Cisterna diè intervenuta in piazza Viola della cittadina nord-pontina, a seguito della segnalazione di un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica e con atteggiamenti violenti nei confronti dei. Nel luogo segnalato gli agenti hanno accertato la presenza dell’uomo che, seppure barcollante, brandiva un asse di legno con alcuni chiodi conficcati, minacciando i presenti. Vi era inoltre un uomo che presentava abbondante perdita di sangue dal naso. I poliziotti sono venuti poi a conoscenza del fatto che il malcapitato aveva tentato di aiutare l’energumeno a rialzarsi da terra, dopo essere caduto perché, ma per tutta risposta è stato, invece, colpito da un violento pugno sul naso. Considerata l’impossibilità di convincere ...