Appello social di Fedez sulle donazioni di sangue | successo pazzesco Oltre 100 chiamate in poche ore all’Avis

(Di lunedì 9 ottobre 2023) E’ boom di richiesteper ledi: l’effettodopo le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano e l’sui: “Senza i donatori dioggi non sarei qui” Ha ricevuto due trasfusioni dia seguito delle emorragie legate a due ulcere intestinali il rapper. Dimesso dall’ospedale milanese Fatebenefratelli, il suosull’importanza di donare ilha fatto centro. Inore le richieste per donare ilsono impazzite. Effetto100dopo ...

Chi sono Due italo - israeliani con doppio passaporto "non rispondono all'". Lo ha detto al ... l'analisi Israele, terrorista Hamas uccide anziana e posta foto: nipote lo scopre sui...La moglie aveva lanciato unsuiper poi presentare una denuncia ai carabinieri. Questa mattina la giovane donna era andata alla stazione raccontando le ultime ore del marito passate in ...

Giuliano Sangiorgi, appello social per ritrovare la gattina Cochina Radio Subasio

Gruppo di giovani italiani bloccati a Gerusalemme, l’appello sui social: “Aiutateci, la Farnesina… Il Fatto Quotidiano

Un appello di Fedez per le donazioni di sangue ha portato a un notevole aumento dei donatori. Centinaia di persone si sono presentate all'Avis di Milano in risposta all'appello del rapper. L'effetto d ...Silvia Stoyanova aveva raccontato che non potrà assistere al concerto di Taylor Swift a San Siro perché i posti per le persone con disabilità ...