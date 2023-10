Anziana travolta e uccisa a Casal di Principe

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023)di. Grave incidente stradale questa mattina adi, in provincia di Caserta. Una donna di 85 anni è statada un’auto mentre camminava in via Separetto, in centro. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’è stata investita da una Ford Fiesta, guidata da una donna di 44anni. Dopo l’impatto, l’è rimasta incastrata sotto la vettura. Sul posto i vigili del fuoco per liberarla e i sanitari del 118 ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.