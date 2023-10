Antonella Clerici non sta bene | il post che allarma i fan | salta la puntata di È sempre Mezzogiorno

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La conduttrice televisiva non si sentea una foto sui social: martedì ladi "È" non ci sarà

non ce la fa, salta la puntata del 10 ottobre di E' sempre ...fa preoccupare la schiera dei suoi fan. La conduttrice di Rai 1 si è ammalata e domani il suo programma, È sempre mezzogiorno, non andrà in onda. Anche la puntata di oggi è saltata, ...

Antonella Clerici sta male: salta il suo programma tv 'È sempre mezzogiorno' Corriere dello Sport

Antonella Clerici a letto, salta anche domani È sempre mezzogiorno: Spero di rimettermi presto Fanpage.it

Pausa imprevista per il format culinario di Rai 1: la bionda conduttrice costretta a stare lontana dal piccolo schermo ...Antonella Clerici si è ammalata e domani “È sempre Mezzogiorno” non andrà in onda. La conduttrice ha pubblicato una foto sui social, in cui inquadra solo le sue gambe mentre sta distesa a letto, con ...