Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 9 ottobre 2023

Leggi su zon

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nuoveper ladi oggi 9. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori. Nelle puntate precedenti abbiamo visto la forte discussione tra Silvio e Donatella. La coppia appena formata, aveva avuto una battuta d’arresto per colpa della questione convivenza: se la dama era pronta a convivere per rafforzare la relazione; il cavaliere è sembrato molto più restio nel cambiare città e abitudini. Per il trono Classico invece: Brando in esterna ha baciato Beatriz scatenando l’indignazione delle altre due corteggiatrici che non hanno per nulla gradito il gesto. Raffaella, corteggiatrice di Brando, ha perfino abbandonato lo studio....