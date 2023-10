Anticipazioni Terra Amara | Rasit inganna Fadik

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)avrà un'sorpresa in seguito alle nozze con il suo amato. La domestica degli Yaman, infatti, nei prossimi episodi disi sposerà con il il tuttofare, ma nel corso dei festeggiamenti accadrà qualcosa di inaspettato. Una donna si presenterà al banchetto e sosterrà di essere la moglie die lo maledirà., spoiler:e Ra?it convolano a nozze La vicenda prenderà il via nel momento in cuiriuscirà a convincerea sposarlo in comune, senza invitare nessuno ed in segreto. Dopo aver pronunciato i voti nuziali validi soltanto dal punto di vista legislativo, i due sposini torneranno alla tenuta e comunicheranno a tutti di essere finalmente diventati ...