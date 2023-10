Ansia Dybala | arriva il verdetto | quanto tempo starà fuori

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il brutto infortunio dicontro il Cagliari tiene col fiato sospeso tutto il popolo giallorosso che, dopo gli esiti degli esami medici, può forse tirare un sospiro di sollievo. La Roma e tutti i suoi tifosi possono tornare a respirare aria di tranquillità. Si temeva, infatti, il peggio per Paulo, che ieri ha dovuto abbandonare il campo del Cagliari per un brutto infortunio. Secondoriportato da amici stretti, il numero 21 giallorosso è stato subito trasportato in gran segreto alla clinica Villa Stuart di Roma nella notte. E l’esito della risonanza magnetica ha lasciato squarci di speranza e positività.: l’esito degli esami Per la Joya, nessun problema ai menischi e neppure al crociato. Presente un lieve stiramento al legamento collaterale, ciò che provoca dolore, ma che potrebbe essere ...

tiene inla Roma: rischia due mesi di stopPer la Joya distorsione al ginocchio e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'argentino rischia uno stop di due mesi. Situazione per nulla ...Le lacrime di Pauloa Cagliari dopo l'infortunio non lasciano ben sperare e dai primi controlli sembra che abbia avuto una distorsione del ginocchio Le lacrime di Pauloa Cagliari dopo l'infortunio non lasciano ben sperare e dai primi controlli sembra che abbia avuto una distorsione del ginocchio. La Joya non risponderà alla ...

Il Messaggero: "Roma, ansia Dybala: si temono almeno due mesi di stop per la Joya" TUTTO mercato WEB

ANSIA ROMA, DYBALA RISCHIA DUE MESI DI STOP Sport Mediaset

Il sospiro di sollievo dopo la paura. I primi esami ai quali si è sottoposto Paulo Dybala hanno scongiurato il peggio ed evitato un lungo stop, ma vanno comunque presi con le ...La Roma torna da Cagliari con tre punti grazie al netto 4-1, ma trema per le condizioni del numero 21 uscito in lacrime al minuto 40 dopo uno scontro ...