(Di lunedì 9 ottobre 2023) Almeno 15sono statiin scontri con i militari israeliani in tutta lada quando è iniziato l'attacco di Hamas a Israele da Gaza: lo afferma il ministero della ...

Almeno 15sono stati finora uccisi in scontri con i militari israeliani in tutta la Cisgiordania da quando è iniziato l'attacco di Hamas a Israele da Gaza: lo afferma il ministero della Salute ...L'ambasciatore dell'Autorità nazionale palestinese () ha risposto chiedendo che vengano prese in ... associazioni, ong che, spesso con il pretesto di inviare aiuti economici ad enti, ...

Anp, '15 palestinesi uccisi finora in Cisgiordania' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La guerra di Hamas. Contro Israele, contro l'Anp, contro i sauditi (di ... L'HuffPost

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Almeno 15 palestinesi sono stati finora uccisi in scontri con i militari israeliani in tutta la Cisgiordania da quando è iniziato l'attacco di Hamas a Israele da Gaza: lo affer ...Hamas ha davvero colto di sorpresa Israele oppure si tratta una mossa studiata da tempo L'Iran avrebbe aiutato l'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista ...