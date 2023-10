American Horror Stories | Huluween Event fuori il teaser-trailer della terza stagione

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 9 ottobre 2023): uscito il. La serie antologica è pronta per sorprendere di nuovo tutti con quattro nuove storie, giusto in tempo per la notte di Halloween Il 26 Ottobre, per ora, solo negli Stati Uniti, torna la serie antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk,, spin-offben più notaStory. Dovrebbe trattarsiprima parteche mostra le prime immagini in unpieno di creature inquietanti. Hulu e FX hanno lasciato trapelare ...