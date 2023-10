Ambasciatrice slovacca a Caserta | “Rafforzare la collaborazione”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTour istituzionale aper l’della Repubblica, Karla Wursterova, che questa mattina ha incontrato in Comune il sindaco Carlo Marino, quindi in prefettura il Prefetto Giuseppe Castaldo, e successivamente alla Camera di Commercio il Presidente dell’ente camerale Tommaso De Simone. La giornata di visite si è poi conclusa alla Reggia dicon la direttrice Tiziana Maffei. Ad accompagnare Wursterova il deputatono della Lega Gianpiero Zinzi, presidente del Gruppo di amicizia Italia-Slovacchia in Parlamento. Obiettivo del tour era di gettare le basi per una solidatra l’e Terra di Lavoro, in particolare per attivare iniziative di carattere culturale e ...