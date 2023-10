Amanda Lear | l’epica uscita da Verissimo | “Devo andare | ho una vita sessuale” Guarda il video

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi –Annalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato –In 27 anni di trasmissione sono tanti i momenti epici che sono andati in scena nello studio di– basti pensare all’di scena di Pamela Prati che aveva abbandonato lo studio durante l’intervista senza avvisare la conduttrice -, ma lo storico del talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin è pronto ad accogliere una nuova bizzarra. La puntata andata in onda domenica 8 ottobre ha visto tra gli ospiti anche la grande, la quale ha condiviso con il pubblico la propriada ...