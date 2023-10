Altroconsumo Cambiare medico o pediatra | Altroconsumo | ' scelta solo nel 35% casi'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Ile ildi famiglia, più che una ‘libera', sono sempre più spesso una ‘obbligata' a causa della carenza di professionisti. La desertificazione che interessava i pediatri, oggi si presenta anche per i medici di famiglia che vanno in pensione senza un ricambio proporzionato di giovani che li sostituiscano.nel 35% delle volte un cittadino ha una situazione buona con una disponibilità di almeno 5/6 medici liberi tra cui scegliere nell'arco di un paio di km da casa. Particolarmente critica la situazione a Trento, Milano, Torino, Bologna e Cagliari dovesu 4 (nel migliore dei) ha disponibilità. Lo evidenzia un'inchiesta di...

Cambiare medico e pediatra: disponibilità e difficoltà nell'inchiesta ... Altroconsumo

Altroconsumo Cambiare medico o pediatra, Altroconsumo: 'scelta ... Adnkronos

Tanto che cambiare il medico di famiglia è diventato sempre più difficile, come emerge da una inchiesta di Altroconsumo. A Milano disponibile solo un medico su 4 In particolare dall’analisi su 22 ...Lo evidenzia un'inchiesta di Altroconsumo - pubblicata oggi sul sito dell’organizzazione dei consumatori - realizzata lo scorso giungo su 11 Regioni in cui si è provato a cambiare, online, il medico o ...