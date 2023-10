Almanacco del 09-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)del giorno ed è martedì 3 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale e allora per se abbiamo tutto pronto possiamo dirlo Oggi la chiesa ricorda San Gerardo di brogne Abate è San Dionigi l’areopagita discepolo di San Paolo sono nati Oggi Eleonora Duse in russo Steve Zlatan Ibrahimovic e noi andiamo a fare tantissimi auguri a Ivonne Buona giornata Yvonne Auguri anche ad Andrea Gianni Lavinia e allora Buona giornata invece andiamo a fare ad Alessandro Filomena ed Enzo Viaggio nel tempo che ci porta in quel 3 ottobre 1990 quando ricordiamo la riunificazione delle due germanie il 1839 invece viene inaugurata la ferrovia Napoli Portici la linea prima ferrovia d’Italia è durata la presenza del Re Ferdinando II Insomma noi ci salutiamo qui Vi auguro una buona giornata Non praticamente discorso Oggi veloci così e arrestate in vostra compagnia ...