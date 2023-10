Alma Saxophone Quartett vince la sesta edizione del premio Città di Torgiano

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ildi composizione “Ciro Scarponi” a Roberto Tofi Alto tasso di qualità per ladeldi esecuzionedi Torgiano con la affermazione di un complesso a fiati dalle capacità professionali semplicemente smaglianti. Pur misurandosi con concorrenti che non avevano nulla da invidiare i saxofonisti dell’Quartet, alla fine di una laboriosa giornata di audizioni i giovani laziali hanno convinto unanimemente la giuria di trovarsi di fronte a una formazione di eccezionali possibilità, un complesso in grado di produrre un suono molto corposo, ma anche di suddividersi in fonti acustiche personalizzate, andando così a coprire una vastissima gamma di effetti acustici. Ieri pomeriggio la conferma è venuta proprio dalla esecuzione del brano con cui ...