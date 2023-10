Allarme caldo | settembre 2023 è stato il più rovente di sempre

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nel, la temperatura media dell’aria in superficie è stata di 16.38°C, stabilendo così un nuovo record come il mese dipiùmai registrato a livello globale. Questo dato èrilevato dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S), un’organizzazione finanziata dall’Unione europea e implementata dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea. La temperatura diè stata superiore di 0.93°C rispetto alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 0.5°C rispetto al2020, che deteneva il precedente record come il mese dipiù. Il ...