Allarme Anguissa | c’è una sensazione sull’infortunio | “È preoccupante”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giungono le prime novità in merito all’infortunio del centrocampista azzurro, in grado di far preoccupare parecchi tifosi del Napoli già in apprensione. Napoli-Fiorentina ha portato dietro con se una scia innumerevole di fattori negativi per la squadra di Rudi Garcia, a cominciare dalla terza sconfitta casalinga stagionale dopo appena 10 partite giocate. Si passa quindi per una situazione irreale in classifica dopo sole 8 giornate, con la zona Champions che dista 3 punti ed il gradino più alto del podio addirittura 7. A ciò e a molto altro si è quindi aggiunto anche un problema fisico accusato danel corso del primo tempo, con il camerunense costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Evento in grado di preoccupare e non poco tutta la fetta di pubblico partenopea, ora in attesa dei report ufficiali da parte del club su tale noia muscolare. In merito ...