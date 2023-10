Alessandro Basciano replica a Sophie Codegoni | Non l' ho mai tradita

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha scritto un post per esprimere il suo punto di vista dopo il messaggio di, in cui annunciava la fine della loro relazione. Dopo le voci che circolavano nelle ultime settimane,hanno ufficialmente messo fine alla loro relazione. La coppia, diventata genitore della piccola Céline lo scorso maggio, ha annunciato la separazione sui social.ha condiviso la notizia attraverso un post in cui ha accennato a questioni serie. Pochi ore fa,ha risposto alle affermazioni su Instagram, sottolineando di non aver mai tradito la sua ex fidanzata. La fine della relazione Il post di, con le sue ...