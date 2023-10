Al via a Gallipoli la nona edizione del Gozzo International Festival

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Al via ladel, in programma adal 12 al 15 ottobre, organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè e Caroli Hotels. L’evento celebra ile si focalizza sull’importanza dei gozzi e delle lance collegata alle località costiere delle Marinerie mediterranee, celebrandone la storia attraverso diverse iniziative che spaziano dalle regate di voga e di vela, dall’enogastronomia all’arte e alla cultura.: uomini di mare, marinai e maestri d’ascia in difesa della tradizione Ilcoinvolge uomini di mare, maestri d’ascia, marinai e pescatori, che sono invitati a condividere le proprie storie e a preservare le ...