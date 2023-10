Al Jazeera | Bombardamenti israeliani nel sud del Libano

(Di lunedì 9 ottobre 2023)sono in corso nelle vicinanze delle città di Yarine, Marwahin, Aita al-Shaab e Dhahira, nel sud del. Lo ha riferito Al, mentre l'esercito israeliano ha confermato che i suoi elicotteri stanno conducendo raid su diversi siti in territorio libanese dopo il...

Israele aumenta i raid sulla Striscia, colpendo i centri strategici di Hamas. Ancora missili da Gaza - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Reportage/ Non c'è posto dove i residenti di Gaza possano fuggire ... Spondasud News

Nella Striscia, secondo il ministero della Salute locale, le vittime dei bombardamenti aerei di Israele avviati in risposta all'offensiva di Hamas sono già oltre 490.