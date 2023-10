Al Conservatorio di Avellino torna il “Premio Cimarosa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSettimana di formazione al«Domenico», con due grandi nomi del panorama musicale mondiale: Andreas Froelich e Craig Veare. «Come ha sottolineato il compositore Antonio Fresa, siamo un grande laboratorio musicale, sempre più punto di riferimento a livello nazionale per l’alta formazione», hanno dichiarato il presidente Achille Mottola e il direttore Maria Gabriella Della Sala. Da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre l’Ateneo di Musica ospiterà il Maestro Andreas Froelich, per una masterclass sulla “Metodologia di studio e approfondimento della letteratura pianistica”, un progetto che si propone di fornire agli studenti strumenti metodologici, indicazioni e cognizioni di carattere esecutivo/interpretativo, utili per affrontare lo studio del repertorio pianistico. Negli stessi giorni si terrà “The digital ...