Al Bonaldi Business Day protagoniste le flotte aziendali e la mobilità futura

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per rispondere ai molteplici interrogativi che emergono nel mondo dellaelettrica, giovedì 5 ottobre più di 60 imprenditori si sono dati appuntamento alla Cantina Le Corne di Grumello del Monte (location scelta non a caso, in quanto la cantina è stata totalmente convertita in regime biologico dal 2016), per la seconda edizione diDay. A guardare al futuro Gianmaria Berziga, Direttore Generale di– Gruppo Eurocar Italia, Giovanni Bertocchi, Responsabile della Divisionee Massimo Degli Esposti, Fondatore della testata Vaielettrico. Tra gli ospiti anche Davide Vismara, Key Account Manager B2B – Volkswagen Group Italia. “Questo evento, giunto alla seconda edizione dopo quella dello scorso anno in Confindustria Bergamo, è stato pensato per ...