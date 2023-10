Ai Lea preferisco i Ler | ‘Livelli Essenziali di riciclo’ O tutta Italia sarà una Terra dei fuochi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il 6 e 7 ottobre 2023 a Napoli si è tenuto il XV Forum Internazionale sulla economia dei rifiuti. Il Forum è giunto alla XV edizione grazie all’impegno appassionato, competente e visionario del presidente del Consorzio Polieco, Enrico Bobbio, e del suo “centravanti di sfondamento” direttore generale, Claudia Salvestrini, la prima donna inad avere raggiunto una simile posizione, avendo dimostrando in questi 15 anni intenso impegno civile motivato non certo solo da interesse al profitto ma soprattutto da etica di impresa finalizzata ad assicurare legalità e quindi salute pubblica anche nel campo minato del mondo dei rifiuti in. Il Forum internazionale Polieco ogni anno fa il punto sulla situazione della produzione ma soprattutto del corretto e migliore riciclo della plastica insieme ad un mondo non solo di politici e imprenditori ai più ...