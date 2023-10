Aggredisce uomo con mazza da baseball | denunciato 47enne

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Marcianise. Dovrà rispondere di lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere, ildi Capua che nella serata di ieri è stato bloccato edai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (Caserta) intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta lite in corso in località Aurno di quel comune, presso il parcheggio del Centro Commerciale Campania. A dare l’allarme sono stati gli addetti alla vigilanza del parco commerciale che, appena si sono resi conto della gravità della situazione, hanno chiamato il 112. Al loro arrivo i carabinieri, dopo aver sedato la lite, hanno bloccato ed identificato l’aggressore che, al solo scopo di assicurarsi il parcheggio in uno degli stalli dell’area, aveva violentemente colpito con unadaun 45enne di ...