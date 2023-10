Agevolazioni docenti | sconti su treni | aerei e spesa Attiva la piattaforma del MIM | ecco come funziona e chi ha diritto

Scarica il documento ministeriale con tutti i dettagli delleLeggi anche Sconti trasporti e spesa per, educatori, ATA e dirigenti: al via la piattaforma. GUIDA PER IMMAGINI. Le ......e del Merito Giuseppe Valditara difende con i denti l'iniziativa avviata il 9 ottobre sugli sconti per viaggiare fruibili da, dirigenti e tutto il personale dell'Istruzione con...

Agevolazioni docenti: sconti su treni, aerei e spesa. Attiva la piattaforma del MIM, ecco come funziona (e chi ilmessaggero.it

Sconti trasporti e spesa per docenti, educatori, ATA e dirigenti: piattaforma aprirà lunedì 9 ottobre. Si scaricherà un’attestazione per usufruirne Orizzonte Scuola

Personale ATA e benefits: sono inclusi anche i collaboratori scolastici. Errore di dicitura tra nota ministeriale e pagina informativa MIM.Agevolazioni docenti e Ata, sconti per spesa e trasporti: ecco come funziona la piattaforma del Ministero dell'Istruzione e Merito. Da oggi, ...