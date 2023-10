AEW | La sconfitta rapida degli FTR dovuta ad un infortunio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’ultima puntata di Collision ha lasciato un po’ tutti stupiti, gli FTR hanno perso i loro titoli di coppia AEW, ma è il modo in cui hanno perso che ha fatto discutere fino al punto che si è anche pensato che il tag team avesse chiuso con la compagnia di Jacksonville. Una, contro Ricky Starks e Big Bill, maturata nel giro di cinque minuti e con Dax Harwood a fare tutto il lavoro, dato che Cash Wheeler è stato subito messo KO venendo schiantato sul tavolo di commento. Nella giornata di ieri Harwood ha messo a tacere le voci sul loro addio dopo che un suo stesso tweet aveva ulteriormente alimentato i rumors, ma le ragioni dellarisiedono in un. Cash Wheeler realmente infortunato Durante il match al tavolo di commento hanno parlato di problemi fisici di Cash Wheeler derivanti dal match di ...

