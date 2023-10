“Adesso basta | me ne vado” | Amanda Lear lascia Silvia Toffanin a bocca aperta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Iconica. E’ senza dubbio il termine che le si addice di più. Ospite nel salotto di Verissimo, domenica 8 ottobre, la camaleonticanon ha deluso il pubblico, con siparietti e battute divertentissimi. Fino a quando non hato di stucco a stessa conduttrice,: “Ecco come vivo le relazioni” Durante l’intervista,non ha risparmiato confidenze sulla sua vita privata, parlando di amore e delle sue relazioni. “Da tempo – ha detto – non ho relazioni troppo lunghe perché sono troppo legata alle mie abitudini e a stare da sola”. “Non capisco tutte queste ragazze che si lamentano di essere sole. Io ho sempre amato esserlo: da sola ti vesti come vuoi, mangi quello che vuoi… Per me è ...