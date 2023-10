(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo il successo del primo film, "al", uscito nel 2021, le quattroLinda, Eleonora, Akiko e Vanessa sempre interpretate da Laura Chiatti, Antonia Liskova, Jun Ichikawa e Chiara Francini, si ritrovano in una nuova avventura. Dal 17 ottobre solo su Prime Video, arriva "al2 - L'isola che non c'è", regia ancora di Francesco Apolloni. Un dramedy, questa volta che inizia in commedia, con Eleonora mollata praticamente all'altare, ma che cambia registro quando le sueper tirarle su il morale, la accompagnano fino al confine con la Slovenia per esaudire il desiderio del padre e seppellire lì una sua reliquia.Peccato che tra imprevisti e disavventure si ritroveranno in una casa famiglia dove ognuna di loro, conoscendo più a fondo uno dei ragazzi ...

Caterina Balivo oggi ha intervistato anche l'attrice Antonia Liskova, che ha colto l'occasione per presentare il suo nuovo film intitolatoal2. In questa circostanza la conduttrice de La volta buona ha chiesto alla sua ospite, visto che nel film la protagonista che interpreta è stata lasciata poco prima del matrimonio, ha ...Cenando & Ballando è l'evento perfetto per festeggiare un compleanno, uno al celibato , le feste di fine anno, la primavera, l'estate, un divorzio, un fidanzamento, un finanziamento (...

Per Chiatti, Liskova e Francini c'è Addio al nubilato 2 Agenzia ANSA

"Addio al Nubilato 2", le 4 amiche on the road tra favola e inclusione ... Il Sole 24 ORE

Nella scoppiettante commedia al femminile di Francesco Apolloni "Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è" (su Prime Video dal 17 ottobre), interpreta ancora ...Oltre ai numerosi film disponibili per il mese di ottobre, gli iscritti a Prime Video potranno vedere nuove stagioni di serie già affermate come ‘Upload’, ‘Addio al nubilato’, ‘Bosch: Legacy’. Ci ...