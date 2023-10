Addio a Luca Goldoni

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lo scrittore e giornalista, attento osservatore del costume contemporaneo, che ha descritto in chiave umoristica in libri di grande successo, è morto nel pomeriggio di sabato 7 ottobre all’età di 95 anni all’hospice di Casalecchio di Reno (Bologna), dove era stato ricoverato negli ultimi giorni per un peggioramento delle condizioni di salute. Nato il 23 febbraio 1928 a Parma,ha iniziato la carriera di giornalista presso la “Gazzetta di Parma” e “Il Resto del Carlino”, per poi lavorare con il “Corriere della Sera” dapprima come cronista di nera, poi come inviato di guerra e infine come attento e ironico osservatore del costume italiano. In seguito ha collaborato anche con le testate “Airone” e “Tv Sorrisi e canzoni” e per molti anni ha tenuto una rubrica fissa settimanale su ...