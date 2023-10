Adani | «Inter | se si mette male cambia spartito! Inzaghi potrebbe…»

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ha parlato del pareggio ottenuto dall’contro il Bologna e il suo pensiero è andato direttamente sulle scelte di Simone. SPARTITO ? Leleha parlato alla BoboTV su Twitch del pareggio ottenuto dai nerazzurri contro il Bologna: «L’ha tirato poco in porta, eccetto i due gol, nel corso della partita contro il Bologna. A differenza del Sassuolo non ha concesso troppo ma non ha prodotto. Se le energie vengono meno, metti già 3-4 forze nuove sul 46’. Poi io dico, prendi il 2-2, ma lo spartito si puòre. Carlos Augusto per Dimarco e ok così come Cuadrado per Dumfries. È la comfort zone di Simoneche così ottiene pure. Ma non c’è niente dinel provare a leggere la partita in modo diverso: 3-4-1-2 poteva essere ...

Daniele, ex giocatore, ha parlato a La Domenica Sportiva del momento dell'di Simone Inzaghi in campionato Daniele, ex giocatore, ha parlato a La Domenica Sportiva del momento dell'di Simone Inzaghi in campionato. LE PAROLE - "La settimana scorsa avevo ...In particolare, non ha apprezzato quelle mosse da Daniele: 'Le ho trovate sgradevoli. Se ha ...e Chiesa (LaPresse) - Calciomercato.it'Per me la Juventus ha una rosa paragonabile a quelle di...

Adani: «Inter un uragano contro il Benfica, su Calhanoglu…» Inter News 24

TMW RADIO - De Paola: “Le immagine di Pulisic sono chiarissime. Adani, hai visto la Juve” TUTTO mercato WEB

L’Inter va alla seconda sosta per le nazionali con l’amaro in bocca per la partita col Bologna, pareggiata 2-2 sprecando un doppio vantaggio. E la sensazione è che, ancora una volta, si siano ripropos ...Nel corso della Domenica Sportiva, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato dei risultati dell'ottava giornata di Serie A.