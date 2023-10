Adani | «Il Napoli è stato penalizzato dai cambi di Garcia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilperde il secondo big match della stagione, contro la Fiorentina di Italiano in casa 3-1. Il commentatore sportivo ed ex calciatore Leleha parlato a La Domenica Sportiva dell’approccio delalla partita e, in generale, degli ultimi big match affrontati: «Il, rispetto all’anno scorso, subisce più del doppio dei tiri e calcia in porta meno della metà. E’ difficile così vincere le partite, tant’è vero che ha perso con la Lazio in casa, con il Real Madrid aveva fatto una buona partita, ma ha preso tre gol. E’ una squadra totalmente diversa e le scelte del tecnico durante la partita hanno un peso negativo». Suidi: «Ilo di Politano frena un entusiasmo del, che aveva rimesso in piedi la partita. E’ ...