Ad Fincantieri | riportiamo in Italia costruzione traghetti

"E' un giorno importante,riporta la produzione dei traghetti in Italia - dice l'ad diPieroberto Folgiero, in conferenza stampa col governatore della Sicilia Renato Schifani -...Per concludereil valore contabile per azione diche è pari a 0,33 . Ricordiamo che il valore contabile per azione indica il valore monetario rimanente per gli azionisti comuni ...

Fincantieri firma un contratto con la Regione Siciliana per la costruzione di un traghetto di nuova generazione da consegnare nel 2026. Costo 120 milioni di euro, con opzione per un secondo traghetto.Fincantieri torna a costruire traghetti in Italia. E lo fa con la firma di un contratto per la realizzazione di una unità commissionata dalla Regione siciliana. (ANSA) ...