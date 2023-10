Accusa un malore fuori dalla scuola | bimba subito soccorsa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di paura questa mattina all’esterno di unadi Torre del Greco (Napoli), quando una bambina di appena 9 anni, pronta per entrare a, hato un, accasciandosi al suolo. I presenti, notata la scena, hannochiamato un’ambulanza e chiesto l’intervento degli agenti di polizia municipale. In pochi minuti sul posto sono giunti il mezzo di soccorso e una vettura dei vigili urbani. Mentre questi ultimi regolavano il traffico nella zona di via Nazionale dove si è verificato il fatto, i sanitari hanno deciso di portare la piccola al pronto soccorso dell’ospedale Maresca. Qui la, giunta cosciente al nosocomio, è stata sottoposta ad una serie di accertamenti clinici che hanno dato esito negativo. Dopo le precauzioni del ...