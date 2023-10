(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Ilper gliè una possibilità e nea livello di, queste cose si discutono e si decidono insieme". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, ...

"Ilper gli stadi è una possibilità e ne stiamo parlando a livello di Governo, queste cose si discutono e si decidono insieme". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, a ...In accordo con il ministro Raffaele Fitto ,ha convocato per il 18 ottobre il governatore ... Rinaldo Melucci ; il presidente del Coni, Giovanni Malagò ; ilstraordinario Massimo ...

Abodi, Commissario per gli Stadi nel Governo Quotidiano Sportivo

Abodi, commissario stadi Ne stiamo parlando nel Governo La Gazzetta di Mantova

L’Italia, insieme alla Turchia, spera di ospitare l’edizione del 2032 degli Europei. Una possibilità concreta che il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha ribadito come la rassegna c ...(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Il commissario per gli stadi è una possibilità e ne stiamo parlando a livello di Governo, queste cose si discutono e si decidono insieme". Così il ministro per lo sport e per ...