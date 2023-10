A Roma ‘Innamòrati di Te’ | arti | scrittura e immagine contro violenza su donne

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La celebrazione della forza femminile e la bellezza delleper contrastare il femminicidio La celebrazione della forza femminile e la bellezza delleper contrastare il femminicidio. È questo il messaggio che vuole dare l’eventodi Te’, in programma apresso la Galleria d’arte Pavart. “Da quasi dieci anni Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale, è impegnata a tenere sempre acceso un faro sul dibattito e sul contrasto alladi genere -spiega Immano, direttrice Relazioni Istituzionali di Codere Italia e Ambassador Stati Generali delle-n questa occasione vogliamo proporre l’arte e la bellezza come chiavi per sensibilizzare l’opinione pubblica ed invitare a diventare parte attiva di un ...