(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Sto cercando di partire dall'aeroporto di, é mio dovere. Con me ci sono più di 300 ragazzi richiamati dall'esercito israeliano comein servizio attivo. Tutti quelli, come me e ...

"Sto cercando di partire dall'aeroporto di, é mio dovere. Con me ci sono più diragazzi richiamati dall'esercito israeliano come riservisti in servizio attivo. Tutti quelli, come me e mia madre, che avevano un biglietto sul volo ...... I Masanielli in città dove spicca la figura e il lavoro di Francesco Martucci che, negli oltre... scendendo in Lazio troviamo la Capricciosa di Mare presso la Clementina die a Roma la ...

A Fiumicino 300 riservisti in partenza, il racconto di Noa La Prealpina

A Fiumicino 300 riservisti in partenza, il racconto di Noa Agenzia ANSA

"Sto cercando di partire dall'aeroporto di Fiumicino, é mio dovere. Con me ci sono più di 300 ragazzi richiamati dall'esercito israeliano come riservisti in servizio attivo. Tutti quelli, come me e ...Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato di aver ordinato un “assedio totale” alla Striscia di Gaza: “Niente elettricità, niente cibo, niente gas, non entrerà più nulla. Stiamo ...