(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tetiana Skoryna, una tiktoker ha voluto dimostrare alchedissimi . Come ha fatto? Ha messo ai suoi piedi un paio di calzini bianchi e ha percorso parecchi metri ...

Tetiana Skoryna, una tiktoker ha voluto dimostrare al mondo chedisono pulitissimi . Come ha fatto Ha messo ai suoi piedi un paio di calzini bianchi e ha percorso parecchi metri lungo la banchina, poi ha mostrato il risultato in un video. ...Questo la dice lunga sulla pulizia dei. Il video ha quasi 8 milioni di visualizzazioni su TikTok. Guardare per credere: Nei commenti, molte persone che sono state a...

A Dubai i marciapiedi sono i più puliti del mondo: ecco la prova Tiscali Notizie

Formula 1, il racconto del Gran Premio del Qatar da Losail - Formula 1 Automoto.it

I marciapiedi più puliti del mondo si trovano a Dubai. Tetiana Skoryna, una tiktoker ha testato - a modo suo - la pulizia dei marciapiedi cittadini. Come Indossando un paio di calzini bianchi e cammi ...