A Claudia Goldin il premio Nobel per l’Economia | “Ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro”

Leggi su tpi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Alla docenteilperVa alla statunitenseilper2023: la docente dell’Università di Harvard è stata insignita dall’Accademia svedese per “aver migliorato la nostra comprensione dei risultati deldelfemminile”. BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfredto“for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#Prize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — ThePrize ...