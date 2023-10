9 brand beauty che supportano l’ottobre in rosa 2023 e la lotta al tumore al seno

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ottobre è un mese che assume un significato speciale per laalal. È il mese in cui il colorediventa il simbolo di sensibilizzazione e di impegno nella ricerca e prevenzione di questa malattia che colpisce molte donne in tutto il mondo. In Italia, una donna su otto riceve una diagnosi dialnell’arco della sua vita, e questa statistica sottolinea l’importanza di continuare a sostenere la ricerca e la prevenzione. Una delle iniziative più riconoscibili e coinvolgenti durante questo mese è la Pink October, una campagna che promuove la consapevolezza sulale la raccolta fondi per la ricerca. Questa iniziativa coinvolge marchi di bellezza di fama mondiale che si dedicano a sostenere la causa. Vediamo insieme ...

... dall'area benessere con sessioni di yoga e mindfulness a quellae moda per imparare a ... Infine, un ricco palinsesto di talk e conferenze in cui le direttrici dei cinqueintervisteranno ...... un traguardo importante per ildi haircare che punta a migliorare i livelli di salute e ... Vice President P&GItalia - . Ed è per questo che da 75 anni Pantene pone al centro della ...

Tiktok: la vetrina fondamentale per il mercato beauty la Repubblica

Rhode il brand beauty di Hailey Bieber arriva in Italia Grazia

Questi marchi beauty dimostrano un impegno costante nella lotta contro il tumore al seno, contribuendo con donazioni, consapevolezza e supporto alle donne che affrontano questa malattia. L’ottobre in ...Nuovi brand che diventano bestseller, cosmetici che vanno out of stock. Perché il social cinese oggi è una vetrina fondamentale ...