8 Ottobre 2023 – Secondo il Wall Street Journal Iran dietro l’attacco ad Israele Tehran smentisce categoricamente

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ill’ha contribuito a pianificare gli attacchi a sorpresa di Hamas contro. Teheran però ha smentitopur assicurando solidarietà al popolo palestinese. Moussa Abu Marzukmedia palestinesi ha affermato che Hamas avrebbe 100 ostaggi israeliani nelle sue mani, compresi ufficiali di alto rango dell’esercito. Intanto l’esercito israeliano ha lanciato di una serie di attacchi contro il sobborgo di Gaza, Shujaiyya, considerato “il nido del terrore” usato da Hamas come base di lancio per i razzi contro. Un gruppo d’attacco di portaerei della Marina americana si dirigerà nel Mar Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd ...

Luca 10,38 - 42 - Martedì della XXVII Settimana del TO (10) - 'Una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa'. A Betania Gesù aveva trovato degli amici. La prima volta che incrociò questi amici fu a causa di una di essi: Marta. Stiamo ...... c'è il quadro ancora da definire coi sedicesimi in programma il 31, 1 e 2 novembre in ... Ultimi appuntamenti delquelli del 22 - 23 dicembre e 29 - 30 dicembre IL CALENDARIO GIORNATA PER ...

Calendario NoiPA ottobre 2023: le date di emissioni e accrediti (AGGIORNATO) Scuolainforma

Quando in ottobre il tempo è bello, con temperature miti, si parla, nel linguaggio comune di «ottobrata»; è quello che si sta verificando anche in Trentino. L'«ottobrata» che sta interessando questi ...1' di lettura Senigallia 09/10/2023 - Sabato 7 Ottobre cinque atleti della Polisportiva Senigallia si sono recati a Pescara dove hanno partecipato al trofeo Italia di judo Abruzzo 2023 mettendosi alla ...