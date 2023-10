15enni stranieri arrestati per tentata rapina e violenza sessuale Vittima una ragazza di Bologna

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Duenon accompagnati sono stati fermati acon l’accusa diai danni di una. Non è il primo caso di aggressione che si registra nella città.Un altro episodio diai danni di unada parte di giovanissimi aggressori. Questa volta scenario dellaè la città di. Due minori non accompagnati di appena 15 anni di origine magrebina, ospiti di una struttura cittadina, sono stati fermati dai poliziotti poco dopo il reato e, attualmente sono rinchiusi nel centro di prima accoglienza del carcere di via del Pratello.originari ...

Accusati della tentata violenza sessuale in via Belle Arti dueospitati a Villa Aldini arrivati in Italia tra luglio ed agosto . 'Lo ricordo ancora è una struttura di seconda accoglienza che tuttavia svolge funzioni di prima accoglienza, come ...I due sono stati rintracciati e individuati: si tratta di duedomiciliati presso la comunità per minorinon accompagnati di Villa Aldini. Erano le 3.30 del mattino quando la ragazza ...

Tentano di stuprare una 30enne: rintracciati due minori stranieri ilGiornale.it

Tentato stupro a Bologna: gli aggressori sono due 15enni della ... il Resto del Carlino

BOLOGNA – Sono stati fermati dai carabinieri i due responsabili dell’aggressione e della tentata violenza sessuale ai danni di una trentenne, avvenuta nei giorni… Leggi ...L'episodio che ha visto per protagonista una donna di 32 anni. I due giovani sono finiti in un carcere minorile. Come hanno spiegato i carabinieri, entrambi erano entrati irregolarmente in Italia, sba ...