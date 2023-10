Yonathan Netanyahu | eroe autentico di libertà

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) In questo momento in cui Israele è sotto attacco, è giusto evocare uno dei suoi più grandi eroi. Nel 1976 un’unità scelta dell’esercito israeliano atterrò in piena notte nell’aeroporto della città ugandese di Entebbe per liberare più di cento ostaggi ebrei e israeliani tenuti lì da terroristi tedeschi e palestinesi dopo il dirottamento di un volo partito da Tel Aviv e diretto a Parigi. A guidare quell’impresa era un giovane tenente colonnello, comandante di Sayeret Matkal, la più prestigiosa unità dell’élite dell’esercito israeliano. Il suo nome era(Yoni) fu l’unico caduto israeliano di quell’operazione perfetta che il giorno dopo venne salutata come un’impresa epocale da tutti i media occidentali. Il nome di Yoni, fino ad allora sconosciuto, divenne in Israele sinonimo di. Allora i ...