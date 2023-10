WWE | L’apparizione di Jade Cargill a Fastlane vola nelle visualizzazioni social

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ieri notte aabbiamo assistito alla prima apparizione in WWE di. L’ex TBS Champion è arrivata a bordo di una auto al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis è stata accolta da Triple H in persona. “The Game” ha poi parlato di lei durante la conferenza stampa post evento dicendo che presto sarà pronta per entrare in azione. Ebbene, sebbene sia stato piuttosto breve, il segmento dista facendo registrare grandi numeri sui. La prima volta diin WWE Il video del debutto distando sui. La sua prima apparizione in WWE sta ottenendo grandisui. Su X toccate le 100 ...