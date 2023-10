WWE | Jade Cargill debutta a Fastlane | Triple H la accoglie calorosamente

(Di domenica 8 ottobre 2023) Durante il Kickoff Show diha fatto il suo arrivo in WWE, scendendo da una lussuosa macchina e venendo accoltadaH. L’ex AEW non è apparsa davanti al pubblico di Indianapolis ieri sera ma, come riportato da PWInsider, dovrebbe apparire a Raw visto che è internamente inserita nel roster dello show rosso. SHE'S HERE!!!Welcome to #WWE, @! pic.twitter.com/0snlEtgva3— WWE (@WWE) October 7, 2023 Nonostante ci siano state diverse speculazioni su un suo impiego, iniziale, a NXT, l’ex TBS Champion dovrebbe dunque andare direttamente nel main roster WWE e staremo a vedere quali saranno i primi piani per lei al debutto in quel di Stamford. La WWE sembra voglia puntare forte su di lei e ...

Dopo settimane di rumors e voci insistenti, finalmente l'ex campionessa della AEW appare per la prima volta in diretta in WWE ...